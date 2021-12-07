Ревматолог рассказала о пользе и опасности приема рыбьего жира

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Ревматолог Анна Тарасова рассказала о пользе рыбьего жира. Специалист отметила, что в рыбьем жире, полученном из печени трески, содержатся витамины группы А и Д. Но их концентрация может сильно варьироваться, поэтому витамин Д лучше принимать в чистом виде, в настоящее время есть большое количество различных добавок.

Пользу рыбьего жира также отмечают при лечении депрессии, но он ни в коем случае не заменит лекарственных препаратов, он используется как дополнение к лечению.

Употребление рыбьего жира рекомендовано в качестве профилактики болезни Альцгеймера. При этом его прием надо до появления первых симптомов заболевания.

Также имеются данные, что дети матерей, которые во время беременности принимали рыбий жир, реже заболевали бронхиальной астмой и бронхитом, передает ФАН.

Эксперт добавила, что несмотря на все полезные свойства рыбьего жира, стоит помнить, что на фоне приема этой добавки могут возникать различные дискомфортные ощущения в желудочно-кишечном тракте. Также не стоит его употреблять и людям с аллергией на морепродукты, и пациентам, принимающим кроверазжижающие препараты.

До этого врач Александр Мясников перечислил повышающие уровень «плохого» холестерина продукты. Мясников призвал людей не злоупотреблять продукцией с содержанием пальмового масла.