Мясников перечислил повышающие уровень «плохого» холестерина продукты

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Продукты с содержанием пальмового масла повышают уровень «плохого» холестерина в крови. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Он сообщил, что данный ингредиент часто используют в пищевой промышленности, например, при приготовлении хлебобулочных и кондитерских изделий.

— Ведь там же не только сами масла. Там идет процесс обработки этих жиров, которые идут в выпечку, пищевую промышленность. Он заканчивается образованием так называемых транс-жиров, которые повышают уровень «плохого» холестерина, — пояснил врач в эфире канала «Россия 1».

Мясников призвал людей не злоупотреблять продукцией с содержанием пальмового масла.

Врач рассказала, как правильно питаться при повышенном холестерине. Диетолог-консультант Татьяна Букина рекомендует ввести в рацион рыбу, птицу и бобовые. По ее словам, с мяса необходимо удалить жир и кожу перед приготовлением, а порция должна составлять 90–100 граммов в готовом виде.