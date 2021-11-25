Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мясников перечислил повышающие уровень «плохого» холестерина продукты

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Мясников перечислил повышающие уровень «плохого» холестерина продукты
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Продукты с содержанием пальмового масла повышают уровень «плохого» холестерина в крови. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Он сообщил, что данный ингредиент часто используют в пищевой промышленности, например, при приготовлении хлебобулочных и кондитерских изделий.

— Ведь там же не только сами масла. Там идет процесс обработки этих жиров, которые идут в выпечку, пищевую промышленность. Он заканчивается образованием так называемых транс-жиров, которые повышают уровень «плохого» холестерина, — пояснил врач в эфире канала «Россия 1».

Мясников призвал людей не злоупотреблять продукцией с содержанием пальмового масла.

Врач рассказала, как правильно питаться при повышенном холестерине. Диетолог-консультант Татьяна Букина рекомендует ввести в рацион рыбу, птицу и бобовые. По ее словам, с мяса необходимо удалить жир и кожу перед приготовлением, а порция должна составлять 90–100 граммов в готовом виде.

Читайте также:
Продукты Александр Мясников Здоровье
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Думали: нищие мы…»

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Каршеринг стал доступнее

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Ребенок-блогер не знает, как быть

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Он сказал: «Поехали!»

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Деньги не сгорают бесследно

Сергей Черемин
Сергей Черемин

Инвестиционный климат улучшился

Все мнения
О проекте