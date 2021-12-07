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Москва приняла участие в международном форуме #МыВместе

Евгений Белоусов

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Москва приняла участие в международном форуме #МыВместе
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Международный форум гражданского участия #МыВместе прошел 5 декабря в Москве. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Форум приурочен к Международному дню добровольцев. В мероприятии приняли участие более 180 волонтеров столицы, которые представили стенд «Столица добрых дел — Москва». Кроме того, больше 600 московских волонтеров оказали поддержку в подготовке и проведении форума.

— Всего же форум объединил тысячи представителей социально ориентированных НКО и волонтерских организаций, — рассказала Наталья Сергунина.

Среди участников форума были добровольцы из всех регионов России и других стран. Также на мероприятии присутствовали руководители волонтерских центров, представители органов власти и предприниматели. Стенд Москвы рассказывал о работе московского штаба всероссийской акции #МыВместе.

В рамках форума прошли мастер-классы, квизы, дискуссии и открытые встречи. Кроме того участники форума смогли поучаствовать в мероприятии, которое было посвящено 80-летию битвы за Москву.

До этого Наталья Сергунина рассказала, что с 9 по 11 декабря в Москве пройдет четвертая и заключительная в 2021 году акция «День без турникетов». Теперь к познавательному проекту присоединилось десять новых площадок, а всего москвичей приглашают почти 80 организаций.

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