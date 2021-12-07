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Вирусолог заявил, что нет оснований для паники из-за появления в России «омикрона»

Ирина Игнатенко

Общество
Вирусолог заявил, что нет оснований для паники из-за появления в России «омикрона»
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Вирусолог Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко заявил, что нет серьезных оснований для паники из-за выявления в России первых случаев заражения штаммом «омикрон».

По его словам, невозможно остановить распространение новой разновидности коронавируса. Он отметил, что смертельных исходов среди пациентов, подхвативших этот вариант ковида, не зарегистрировано. А вот прошлый вариант коронавируса — «дельта» привел к большому количеству смертей в разных странах.

По его словам, появление новых генотипов вируса, отличающихся от исходных, — это основной механизм эволюции. Но невозможно сказать, в какую сторону пойдет эволюция, в настоящее время мало данных о новом штамме, передает Life.ru.

Ранее сообщалось, что выявленный в нескольких десятках стран мира штамм коронавируса «омикрон» до сих пор не вызвал ни одной смерти. Об этом сообщили представители ВОЗ. По мнению специалистов, благодаря быстрому распространению этот вариант вируса в ближайшие несколько месяцев способен вызвать более половины новых случаев коронавируса в европейских странах, передает ФАН.

6 декабря стало известно, что первые два случая заболевания штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы в РФ. Положительные ПЦР-тесты сдали два россиянина, прилетевшие из ЮАР.

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