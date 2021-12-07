Диетолог Гинзбург перечислил продукты, снижающие риск возникновения тромбоза

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Какие продукты снижают риск тромбоза, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По словам специалиста, черная смородина уменьшает свертываемость крови и слипание агрегации тромбоцитов и эритроцитов.

— Данные процессы происходят за счет содержащихся в черной смородине аскорбиновой кислоты и витамина С. Ягода также обладает рутином и кверцетином. Эти соединения улучшают кровоток и питание тканей, — пояснил диетолог в комментарии Nation news.

Похожими действиями, по словам Гинзбурга, обладают все кислые ягоды — малина, голубика, брусника, морошка.

Также кровоток улучшает употребление морской жирной рыбы. За счет содержания Омега-3 она снижает риск развития атеросклероза. Таким же действием обладают все продукты, содержащие большое количество пищевых волокон.

Особое внимание врач обратил на свеклу, морковь и капусту. Их этих овощей стоит готовить салат и заправлять его льняным маслом. Такое блюдо окажет полезное действие на сосуды.

Наряду с этим, к списку пищи, снижающей риск возникновения тромбоцитов, можно отнести кисломолочные продукты.

До этого диетолог Ольга Кораблева назвала идеальный продукт для очищения организма и похудения.