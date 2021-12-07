Диетолог Кораблева назвала идеальный продукт для очищения организма и похудения

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Диетолог Ольга Кораблева сообщила, что ежедневное употребление творога благоприятно влияет на состоянии костей, печени, мышц, а также нормализует сон и поможет сбросить лишние килограммы.

Специалист рассказала, что в твороге содержится много триптофана — аминокислоты, которая избавляет от бессонницы, тревожности и депрессии. Также продукт богат кальцием и фосфором.

— Включив его в рацион, вы избавитесь от проблем с зубами, кости станут крепче, а ногти и волосы будут выглядеть лучше, — заявила Кораблева.

Диетолог уточнила, что в среднем в 100 граммах творога с жирностью в 9 процентов содержится всего 169 калорий, и при этом 16 процентов белка, который быстро насыщает. Таким образом, у человека не получится переедать и он съест меньше, чем обычно.

Она добавила, что у человека, регулярно питающегося жирной пищей, клетки печени медленно перерождаются в жировую ткань. У него может развиться ожирение печени. Творог способен помочь избежать этого заболевания. Он содержит аминокислоту митеонин, которая позитивно влияет на жировой обмен и снижает плохой холестерин в крови, сообщает РИА Новости.

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