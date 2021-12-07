Подростка задержали со взрывчаткой и обрезом в Ярославской области

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Шестнадцатилетнего подростка, который призывал к участию в акциях «прямого действия» против правительства, задержали под Ярославлем за незаконное хранение взрывчатки и обреза. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили в СК РФ и в пресс-службе Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

В отношении подростка возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное изготовление, хранение взрывчатых веществ» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов».

По данным правоохранителей, подозреваемый вплоть до 5 декабря состоял в секретных чатах в Telegram, где «агитировал пользователей принять участие в насильственных акциях против власти и полиции».

Для реализации плана молодой человек изготовил у себя дома в поселке Каменки взрывчатку, а также хранил охотничье ружье и боеприпасы, которые к настоящему моменту уже изъяты.

Правоохранители решают вопрос о заключении подростка в СИЗО на время хода расследования, сообщили в Следственном комитете.

В августе ФСБ задержала в Туле украинца, который собирал секретные данные о новейших образцах оружия по заданию украинской разведки. По данным службы, гражданин Украины по заданию разведывательных служб искал сотрудников российской обороны из «числа секретоносителей».