Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Подростка задержали со взрывчаткой и обрезом в Ярославской области

Полина Долганова

Происшествия
Подростка задержали со взрывчаткой и обрезом в Ярославской области
Фото: glava.rk.gov.ru

Шестнадцатилетнего подростка, который призывал к участию в акциях «прямого действия» против правительства, задержали под Ярославлем за незаконное хранение взрывчатки и обреза. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили в СК РФ и в пресс-службе Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

В отношении подростка возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное изготовление, хранение взрывчатых веществ» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов».

По данным правоохранителей, подозреваемый вплоть до 5 декабря состоял в секретных чатах в Telegram, где «агитировал пользователей принять участие в насильственных акциях против власти и полиции».

Для реализации плана молодой человек изготовил у себя дома в поселке Каменки взрывчатку, а также хранил охотничье ружье и боеприпасы, которые к настоящему моменту уже изъяты.

Правоохранители решают вопрос о заключении подростка в СИЗО на время хода расследования, сообщили в Следственном комитете.

В августе ФСБ задержала в Туле украинца, который собирал секретные данные о новейших образцах оружия по заданию украинской разведки. По данным службы, гражданин Украины по заданию разведывательных служб искал сотрудников российской обороны из «числа секретоносителей».

Читайте также:
Взрывные устройства ФСБ РФ Ярославская область
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Все мнения
О проекте