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Терапевт объяснил, чем опасно курение на морозе

Ирина Игнатенко

Общество
Терапевт объяснил, чем опасно курение на морозе
Фото: Karolina Grabowska / Pexels

При курении на улице в холодную погоду можно простудиться, если возникнет сильное переохлаждение. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.

Он отметил, что многие выбегают на перекур даже в зимнее время года. При этом они забывают о теплой одежде и обуви, думая, что не простынут за 5–10 минут. При курении на морозе у человека переохлаждаются верхние дыхательные пути и грудная клетка. Кроме того, могут начать замерзать руки и ноги.

— Сам фактор переохлаждения сказывается настолько кардинально, что иммунная система, а она очень чувствительна к переохлаждению в таких случаях, может привести к заболеванию, — пояснил Звонков в комментарии РИАМО.

Врач также напомнил, что никотин пагубно влияет на здоровье человека. Он способен вызывать спазмы бронхов, изменяет реактивность сосудов. Часто у курильщиков диагностируют онкологические заболевания, а также болезни легких.

До этого Андрей Звонков рассказал, к какой неожиданной проблеме может привести отказ от шапки зимой. По его словам, низкая температура воздуха оказывает негативное влияние на кровообращение луковиц волос и кожи головы.

До этого терапевт предупредила об опасных последствиях голых щиколоток в мороз. При минусовой температуре на улице оголенные щиколотки могут спровоцировать не только обычные простудные заболевания, но и другие, более серьезные болезни, которые потребуют продолжительного лечения.

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