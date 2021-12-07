Москвичи выбрали проект благоустройства Хрустального переулка

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Хрустальный переулок Карта всех событий

В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, которое было посвящено благоустройству Хрустального переулка. В голосовании приняли участие 168 013 человек.

Подавляющее большинство пользователей высказалось за наиболее щадящий и бережный подход к благоустройству переулка с сохранением его исторического облика и объектов культурного наследия. За это проголосовало 73 процента пользователей.

Кроме того, 11 процентов москвичей затруднились ответить, как они относятся к проекту обновления Хрустального переулка. Девять процентов высказали мнение, что принимать подобные решения должны специалисты. Шесть процентов пользователей вообще не поддержали предложенный вариант благоустройства. Еще один процент участников (1229 человек) не только высказались за подобный подход, но также написали свои замечания и предложения по поводу благоустройства, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

О благоустройстве Хрустального переулка мэр Москвы Сергей Собянин рассказал 15 ноября. По словам мэра, последние несколько лет из-за проведения комплексной реконструкции Средних торговых рядов Хрустальный переулок отрезан от городской жизни. До конца 2021 года работы по реконструкции завершатся.

Днем ранее, 6 декабря, в «Активном гражданине» завершилось голосование, посвященное концепции сохранения Битцевского леса. Всего в голосовании приняли участие почти 180 тысяч неравнодушных жителей столицы. Им предложили ответить на шесть вопросов на тему сохранения парковой зоны.