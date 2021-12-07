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Глава Якутии пригласил Ди Каприо на саммит по вечной мерзлоте

Полина Долганова

Общество
Глава Якутии пригласил Ди Каприо на саммит по вечной мерзлоте
Фото: Instagram/leonardodicaprio

Глава Якутии Айсен Николаев пригласил актера Леонардо Ди Каприо на Всемирный саммит, посвященный проблемам вечной мерзлоты, который состоится в республике через два года.

Глава Якутии отметил, что в прошлом никаких предложений от актера по вопросам борьбы с лесными пожарами в республике не поступало, хотя он обещал оказать помощь в борьбе со стихией.

При этом Николаев отметил, что актер неравнодушен к проблемам климата и вопросу о сохранении разных видов животных.

— У нас в 2023 году в рамках председательства России в Арктическом совете будет большой Всемирный саммит по вечной мерзлоте. Я приглашаю Ди Каприо приехать, поговорить, выступить, и, может быть, он поделится с нами опытом, в том числе в сфере борьбы за сохранение вечной мерзлоты, — цитирует главу республики РИА Новости.

12 июля 2021 года «оскароносный» голливудский актер Леонардо Ди Каприо пообещал помочь в борьбе с лесными пожарами в Сибири после того, как его к этому призвала якутская экозащитница Роза Дьячковская. По словам Дьячковской, она отправляла артисту сообщения, а также отмечала его в сторис и своих постах в Instagram.

Известно, что Ди Каприо основал благотворительный фонд по сохранению экологической среды и поднимает вопросы о проблемах Земли. Так, он связал рекордные морозы в Якутии и угрозу жизни местных жителей с изменением климата.

Актер пообещал Дьячковской встретиться с менеджмент-командой и обсудить возможности поддержки. Кроме того, он упомянул, что молится за благополучие Сибири.

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