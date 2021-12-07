Стоматолог рассказала, как состояние зубов влияет на набор веса

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Болезни зубов и десен могут заставить человека кардинально изменить рацион, что в свою очередь способно привести к нехватке в организме полезных веществ, гормональному сбою и набору веса. Об этом рассказала стоматолог Елена Мартынова.

По словам эксперта, влияние заболеваний полости рта на набор веса неочевидное, но очень значимое.

Так, например, при появлении кариеса и болезни десен у человека возникают неприятные ощущения при жевании. Это заставляет их отказаться от твердой пищи — мяса, овощей, фруктов.

Смена рациона на мягкие продукты, в которых преобладают быстрые углеводы, вызывает у человека набор веса и еще больше ухудшает состояние зубов. Кроме того, изменение рациона оказывает влияние на защитные свойства слюны и в результате может возникнуть стоматит, передает РИАМО.

Мартынова добавила, что люди редко задумываются о том, насколько тщательно они пережевывают пищу. Если человек глотает пищу кусками, у него могут возникнуть проблемы с пищеварением. Также это влияет на количество питательных веществ и минералов в организме. Со временем дефицит важных элементов приводит к изменению гормонального фона и веса.

До этого стоматолог Нави Санхга перечислил продукты для здоровья полости рта.