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Врач пояснил, почему дети стали чаще болеть гриппом

Ирина Игнатенко

Общество
Врач пояснил, почему дети стали чаще болеть гриппом
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Все больше больных гриппом детей в настоящее время поступают в медучреждения в разных городах России. Врач общей практики Денис Прокофьев пояснил, чем вызвана вспышка этого заболевания.

По словам врача, все дело в том, что у гриппа та же мишень поражения, что и у коронавируса, — легкие.

— Основная проблема вспышки гриппа сейчас связана с тем, что был пропущен эпидсезон предыдущего сезона, когда все усилия были брошены именно на то, чтобы защитить людей от коронавируса. В отношении гриппа многие пропустили вакцинацию, хотя делалась она ежегодно, — отметил он в комментарии «Царьграду».

Он подчеркнул, что многие дети остались без иммунной защиты от патогенного вируса.

Специалист добавил, что грипп также мутирует — появляются новые штаммы. Он добавил, что не нужно пренебрегать вакцинацией от гриппа в любом возрасте. Это необходимо, чтобы не происходило вспышек заболевания.

До этого Денис Прокофьев рассказал о том, зачем нужна масштабная вакцинация людей. По словам врача, важно, чтобы прививка была сделана до начала эпидемиологического сезона, который, как правило, приходится на осенне-весенний период.

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