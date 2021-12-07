Концепцию благоустройства переулков в центре Москвы поддержали в «Активном гражданине»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Участники проекта «Активный гражданин» поддержали благоустройство переулков в Тверском и Пресненском районах. В голосовании приняли участие более 172 тысяч москвичей.

Так, 73,68 процента участников голосования посчитали, что переулки необходимо дополнительно озеленить.17,59 процента предпочли, чтобы этот вопрос решили специалисты, а 8,73 процента жителей удовлетворены нынешним количеством зелени в районах.

Сторонники озеленения высказались в первую очередь за увеличение числа деревьев. Таким образом ответили 56,53 процента проголосовавших. Еще 25,77 процента посчитали, что территория больше нуждается в кустарниках, а 6,13 процента жителей оставили вопрос на решение специалистам.

На вопрос, какие именно деревья нужно высадить в районах, 56,38 процента участников проголосовали за деревья с декоративными плодами, 30,88 процента отдали предпочтение деревьям без декоративного цветения и плодов, а 10,74 процента посчитали, что это решение должны принять специалисты.

Кроме того, большинство проголосовавших (72,77 процента) поддержали предложение дополнительно озеленить скверы. Вопрос с заменой уличного освещения горожане решили оставить на усмотрение специалистов.

Также, большинство участников голосования высказались за увеличение числа урн и разнообразие их форм, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, которое было посвящено благоустройству Хрустального переулка. В голосовании приняли участие 168 013 человек.