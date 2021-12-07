Жители 18 домов переехали по программе реновации на северо-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ Карта всех событий

В рамках программы реновации расселены 18 домов в шести районах на северо-востоке Москвы. Об этом 7 декабря сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— По программе реновации на северо-востоке Москвы полностью расселены 18 домов, семь из которых демонтированы по технологии умного сноса. Владельцами новых квартир стали более 3000 человек, — рассказал Левкин.

По его словам, расселили дома в районах Бабушкинский, Южное Медведково, Северный, Лосиноостровский, Ярославский и Ростокино. А на месте снесенных домов в районе Бабушкинский и Южное Медведково уже ведется проектирование и строительство новостроек.

Всего в Северо-Восточном административном округе (СВАО) в программу реновации включено 499 домов общей площадью жилых помещений 1,4 млн квадратных метров, в которых проживает 86,5 тысячи человек.

До этого стало известно, что с начала реализации программы реновации в Юго-Восточном административном округе Москвы (ЮВАО) под заселение были переданы 19 новостроек, построенных в пяти районах округа. В настоящее время в ЮВАО переехали или находятся в стадии переселения жители 37 старых домов.