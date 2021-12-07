Политолог прокомментировал переговоры президентов России и Индии

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Политолог Айк Халатян прокомментировал визит президента России Владимира Путина в Индию, где глава российского государства провел переговоры с индийским премьером Нарендрой Моди.

Эксперт подчеркнул, что Индия является одним из важных торгово-экономических партнеров России. Страны также сотрудничают в военно-технической сфере, регулярно проводят совместные учения.

— У двух стран довольно схожие подходы ко многим глобальным и региональным вопросам, и главное — и Россия, и Индия выступают за многополярный мир, без доминирования одной сверхдержавы, — отметил политолог в комментарии Life.ru.

Как отметил эксперт, Москва на фоне резкого обострения отношений с Западом намерена сохранить на прежнем высоком уровне отношения с Индией.

6 декабря переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди прошли в Нью-Дели. По итогам встречи было подписано большое количество соглашений в сфере экономики, вооружения и военного сотрудничества. Владимир Путин отметил, что Россия воспринимает Индию в качестве великой державы с дружественным народом, передает ФАН.

Премьер Индии Нарендра Моди отметил важность заключенных с РФ соглашений.