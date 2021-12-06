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Премьер Индии отметил важность заключенных с РФ соглашений

Михаил Алимов

Политика
Премьер Индии отметил важность заключенных с РФ соглашений
Фото: Пресс-служба Совфеда

Соглашения между Россией и Индией укрепят международное сотрудничество. Об этом в понедельник, 6 декабря, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

— Заключенные сегодня соглашения в разных сферах также нам помогут, укрепят наше сотрудничество. Наше оборонное сотрудничество укрепляется посредством совместной разработки и совместного производства в рамках программы «Сделано в Индии», также расширяется сотрудничество в сфере космоса и в сфере гражданской ядерной энергетики, — передает его слова РИА Новости.

Премьер отметил, что дискуссии на встрече также будут полезны для сотрудничества России и Индии.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они обсудили ситуацию в Афганистане, взаимодействие в сфере ВТС и во время пандемии коронавируса.

Глава Министерства обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что Россия и Индия подписали несколько контрактов по военному сотрудничеству и стрелковому оружию. Он отметил, что рад подписанному с российской стороной соглашению. Раджнатх Сингх оценил переговоры как успешные и эффективные.

26 ноября в пресс-службе Кремля сообщили, что визит президента РФ Владимира Путина в Индию запланирован на 6 декабря. Уточнялось, что в ходе своего приезда лидер государства встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и обсудит с ним развитие двусторонних отношений, а также мировую повестку дня. Также политики запланировали обменяться мнениями по актуальным вопросам, среди которых работа в рамках саммита «Большой двадцатки» и Шанхайская организация сотрудничества.

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