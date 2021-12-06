Владимир Путин встретился с премьером Индии Нарендрой Моди

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они обсудили ситуацию в Афганистане, взаимодействие в сфере ВТС и во время пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщает РИА Новости.

По словам президента, Россию беспокоит ситуация с наркотиками и терроризмом в Афганистане.

— Нас, безусловно, беспокоит все, что связано с терроризмом и борьбой с ним. Так же, как и с наркотиками, с организованной преступностью. В этой связи, конечно, нас не может не беспокоить ситуация и то, как она развивается в Афганистане, — передает агентство его слова.

РФ и Индия продолжают развивать отношения на международном уровне. Проводятся совместные учения как на российской, так и на индийской территориях.

При этом пандемия коронавируса никак не повлияла на международное сотрудничество, отметил индийский премьер.

— Несмотря на сложности пандемии, нет никаких изменений в темпе развития отношений Индии и России. Наше особо привилегированное партнерство продолжает укрепляться, — резюмировал Моди.

По его словам, второй международный визит Путина именно в Индию говорит о его любви к этой стране.

До этого глава Министерства обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что Россия и Индия подписали несколько контрактов по военному сотрудничеству и стрелковому оружию. Он отметил, что рад подписанному с российской стороной соглашению. Раджнатх Сингх оценил переговоры как успешные и эффективные.

26 ноября в пресс-службе Кремля сообщили, что визит президента РФ Владимира Путина в Индию запланирован на 6 декабря. Уточнялось, что в ходе своего приезда лидер государства встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и обсудит с ним развитие двусторонних отношений, а также мировую повестку дня. Также политики запланировали обменяться мнениями по актуальным вопросам, среди которых работа в рамках саммита «Большой двадцатки» и Шанхайская организация сотрудничества.