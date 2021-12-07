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Пьяная женщина забила до смерти знакомую в Подмосковье

Анастасия Колоскова

Происшествия
Пьяная женщина забила до смерти знакомую в Подмосковье
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В подмосковном городе Егорьевске задержали пьяную 33-летнюю местную жительницу, которая жестоко избила свою знакомую. Об этом во вторник, 7 декабря, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

Инцидент произошел 5 декабря в квартире, расположенной на улице Советской в Егорьевске. Пьяная 33-летняя женщина поссорилась со своей 43-летней знакомой. Исчерпав словесные аргументы, она принялась избивать оппонентку руками. В результате от множественных ударов по голове потерпевшая скончалась на месте.

По данному факту следствие возбудило уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Правоохранительным органам предстоит выяснить все обстоятельства преступления.

— В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, — добавила Врадий.

До этого сообщалось, что труп мужчины нашли в частном доме в подмосковном поселке Поварово. Тело лежало на лестнице, которая вела в подвал. Ноги и руки погибшего были связаны. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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