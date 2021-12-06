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Связанное тело бригадира нашли в частном доме в Подмосковье

Илья Ашуров

Происшествия
Связанное тело бригадира нашли в частном доме в Подмосковье
Фото: СК РФ
Россия, Московская область, городской округ Солнечногорск, дачный посёлок Поварово Карта всех событий

В одном из частных домов в Подмосковье обнаружили связанное тело мужчины. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Об этом в понедельник, 6 декабря, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По ее словам, труп мужчины 1977 года рождения нашли в частном доме в поселке Поварово (Солнечногорский городской округ — прим. «ВМ»). Тело лежало на лестнице, ведущей в подвал. Ноги и руки погибшего были связаны.

— Установлено, что указанный дом находился на стадии ремонта и погибший являлся бригадиром рабочей группы, — заключила Врадий.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

На прошлой неделе стало известно, что в Москве завершилось расследование убийства 90-летнего доцента кафедры эстетики, истории и теории культуры ВГИК Ирины (Иды) Шур, которое произошло летом прошлого года. В преступлении обвиняется 70-летняя Лилия Войтюховская, которая «оказывала социальные услуги» погибшей и была с ней знакома.

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