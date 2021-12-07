Около 50 нежилых помещений по реновации используются в коммерческих целях на западе Москвы

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Западный административный округ Карта всех событий

С момента запуска программы реновации в Западном административном округе Москвы (ЗАО) 48 нежилых помещений используются для размещения объектов торгово-бытового назначения и предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом 7 декабря рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, в семи районах ЗАО, где происходит переселение по реновации, первые этажи новостроек используются под магазины, кафе, салоны красоты, центры дополнительного образования, пункты выдачи интернет-заказов, медицинские и сервисные услуги.

— Сейчас таких помещений в общей сложности насчитывается 48. Они расположены в двадцати новостройках. Это благоприятно сказывается на инфраструктуре кварталов реновации и развитии предпринимательства, — отметил Левкин.

Он также напомнил, что нежилые помещения предоставляются заявителям по договору аренды или реализуется в собственность через аукционы. Поэтому собственниками могут стать как индивидуальные предприниматели, так и сетевые компании.

До этого, 4 декабря, заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев рассказал, что с момента запуска программы реновации в Москве в новые квартиры переехали 45 тысяч ее участников. По его словам, в настоящее время переселение по реновации организовано для 58 тысяч москвичей, 45,5 тысячи из которых уже въехали в новые дома.