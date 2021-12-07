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Лечебно-диагностический корпус появится у медцентра в Коломенском

Евгений Белоусов

Город
Лечебно-диагностический корпус появится у медцентра в Коломенском
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
улица Высокая, владение 19, корпус 2 Карта всех событий

Москомархитектура одобрила проект нового лечебно-диагностического корпуса медицинского центра в Коломенском по адресу: улица Высокая, владение 19, корпус 2. Об этом 7 декабря рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Архитектура нового корпуса продиктована планировочными решениями. Плоские фасады светлого оттенка «разрезаны» темными вставками, за счет чего у здания появляется дополнительный визуальный объем. Стены будут облицованы панелями из стеклофибробетона, — отметил Кузнецов.

Площадь будущего здания составит более трех тысяч квадратных метров. На первом этаже запроектирован вестибюль и переход в уже существующее здание медицинского центра. Также предусмотрены приемные кабинеты, палаты, отделение реанимации и операционный блок. Внутри корпус спроектирован таким образом, чтобы потоки персонала, пациентов и лечебных материалов не пересекались до нужного момента.

Уточняется также, что территорию вокруг нового корпуса будет озеленена и благоустроена.

До этого, 2 декабря, Сергей Кузнецов рассказал, что Москомархитектура согласовала проект многофункционального комплекса в деревне Говорово, ТиНАО. Два корпуса по адресу 47-й километр МКАД, 3с3 будут выполнены в классическом стиле.

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