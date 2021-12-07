«У меня есть комплексы»: Клара Новикова рассказала, как пережила рак

Фото: Youtube / Скажи Гордеевой

Народная артистка РФ Клара Новикова рассказал о том, как справилась с онкологией.

Около 20 лет назад артистке диагностировали рак груди. Правильно подобранное лечение и позитивный настрой дали свои результаты, и болезнь отступила.

— Профессор, который меня оперировал, сказал: «Как только сможешь встать, иди в храм и большую свечу поставь. Не было того, что вы предполагали. Я не знаю, как все сложится, но я знаю, что каждый день в медицине происходят открытия, изобретаются лекарства, которые продлевают человеку жизнь». С этим я и живу каждый день, — рассказала Клара Новикова в интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой».

Артистка объяснила, что болезнь никак не сказалась на ее образе жизни: она по-прежнему выходит на сцену, летает на самолетах и живет так, как будто онкологии и не было.

— Я ничего не перестала делать. У меня есть некие комплексы, но я выхожу на сцену, летаю самолетами. Возможно, я не могу носить чего-то из одежды. Существует пластика, но я не прибегала ни к чему. Если я узнаю, что у кого-то есть такая проблема, как была у меня, я там первая буду, чтобы сказать: «Посмотри на меня».

Время от времени Новикова, когда чувствует себя хуже, обращается за консультацией к онкологам, опасаясь рецидива.

Артистка считает, что табуированных тем для шуток не существует, и даже на похоронах, по ее мнению, всегда найдется место юмору.