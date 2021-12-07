Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В посольстве КНР осудили бойкот США в отношении Олимпийских игр

Полина Долганова

В мире
В посольстве КНР осудили бойкот США в отношении Олимпийских игр
Фото: twitter.com/IANS Tweets

Дипломатической бойк США в отношении Олимпийских игр в Китае является «бессмысленным осквернением священного олимпийского духа» и несет ущерб спортсменам. Такое мнение во вторник, 7 декабря, выразил советник посольство Китая в России Лю Минчэ.

— Так называемый бойкот наносит ущерб интересам спортсменов и энтузиастам зимних видов спорта и представляет собой бессмысленное осквернение священного олимпийского духа, — цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, попытки Штатов «проповедовать» бойкот в отношении Олимпиады не увенчаются успехом, Китай регулярно акцентирует внимание на разделении спорта и политики. По мнению Минчэ, Игры являются неподходящим событием для политических манипуляций.

Советник посла подытожил, что такое решение Штатов никак не отразится на проведении Олимпиады.

6 декабря в США сообщили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, представители американских властей не будут присутствовать на Играх в КНР. При этом Псаки уточнила, что американские спортсмены будут принимать участие в соревнованиях и Белый дом желает им удачи.

Читайте также:
Олимпиады Китай США
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Эрдогану быть миротворцем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Все мнения
О проекте