В посольстве КНР осудили бойкот США в отношении Олимпийских игр

Фото: twitter.com/IANS Tweets

Дипломатической бойк США в отношении Олимпийских игр в Китае является «бессмысленным осквернением священного олимпийского духа» и несет ущерб спортсменам. Такое мнение во вторник, 7 декабря, выразил советник посольство Китая в России Лю Минчэ.

— Так называемый бойкот наносит ущерб интересам спортсменов и энтузиастам зимних видов спорта и представляет собой бессмысленное осквернение священного олимпийского духа, — цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, попытки Штатов «проповедовать» бойкот в отношении Олимпиады не увенчаются успехом, Китай регулярно акцентирует внимание на разделении спорта и политики. По мнению Минчэ, Игры являются неподходящим событием для политических манипуляций.

Советник посла подытожил, что такое решение Штатов никак не отразится на проведении Олимпиады.

6 декабря в США сообщили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, представители американских властей не будут присутствовать на Играх в КНР. При этом Псаки уточнила, что американские спортсмены будут принимать участие в соревнованиях и Белый дом желает им удачи.