В США сообщили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае

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Соединенные Штаты решили устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр, которые состоятся в Пекине. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, представители американских властей не будут присутствовать на Играх в Китае.

При этом Псаки уточнила, что американские спортсмены будут принимать участие в соревнованиях и Белый дом желает им удачи.

Пресс-секретарь подытожила, что Штаты проинформировали союзников о своем решении, передает РИА Новости.

Недавно аналогичная информация появилась в иностранных СМИ. Так, например, американская газета The Washigton Post сообщила, что администрация президента США Джо Байдена планирует объявить о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине.

Накануне сообщалось, что британский премьер-министр Борис Джонсон также рассматривает возможность политического бойкота предстоящей зимней Олимпиады. По данным издания Times, премьер допускает бойкот «в знак протеста против ситуации с правами человека в Китае». В британском правительстве якобы ведут активную дискуссию на эту тему. В газете также добавили, что бойкот поддерживает министр обороны Великобритании Лиз Трасс.

При этом президент России Владимир Путин недавно заявил, что планировал лично присутствовать на открытии Олимпиады, однако коронавирусные ограничения не позволят ему этого сделать.