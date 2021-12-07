Около 12 миллионов жителей России получили маткапитал с момента запуска программы

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Материнский капитал за время действия программы получили около 12 миллионов граждан России. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщил министр труда Антон Котяков.

— Всего с начала реализации программы материнский капитал получили почти 12 миллионов наших граждан, — цитирует Котякова РИА Новости.

Он напомнил, что в настоящее время материнский капитал можно получить без обращения в Пенсионный фонд РФ. В течение пяти рабочих дней после регистрации рождения ребенка информация поступает на сайт госуслуг.

Министр также отметил, что свыше 80 процентов получателей тратят маткапитал на улучшение условий жилья.

На сегодняшний день при рождении первенца сумма материнского капитала составляет 483 882 рубля и 639 432 рубля — на второго ребенка. В 2022 году маткапитал при рождении второго и последующих детей будет составлять 665 009 рублей.

Материнский капитал на первого ребенка в 2024 году может увеличиться более чем на 60 тысяч рублей и будет составлять 544 301 рубль. После рождения второго ребенка прогнозируется, что родители смогут получить 719 274 рубля. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.