Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мосгосэкспертиза утвердила более 50 проектов домов для реновации с начала года

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Мосгосэкспертиза утвердила более 50 проектов домов для реновации с начала года
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Восточный административный округ Карта всех событий

С начала 2021 года в Москве утверждено 52 проекта домов для программы реновации жилья. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили в пресс-службе городского комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Как уточнили в пресс-службе, 11 проектов было согласовано в Восточном административном округе (ВАО), девять — в Северо-Восточном административном округе (СВАО) и восемь — в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО). Кроме того, семь комплектов проектной документации получили одобрение в Северном административном округе (САО), шесть — в Южном административном округе (ЮАО). Также по пять положительных заключений относятся к проектам на западе и юго-западе столицы, еще один расположен на северо-западе Москвы.

Также в ведомстве отметили, что эксперты Мосгосэкспертизы проверяют документацию на соответствие федеральному и региональному законодательству, сводам правил по проектированию и строительству, а также на соответствие градостроительным нормам и стандартам Москвы, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин сообщил, что с момента запуска программы реновации в Западном административном округе Москвы (ЗАО) 48 нежилых помещений используются для размещения объектов торгово-бытового назначения и предприятий малого и среднего бизнеса. Он также напомнил, что нежилые помещения предоставляются заявителям по договору аренды или реализуются в собственность через аукционы.

Читайте также:
Реновация Москва Мосгосэкспертиза
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Эрдогану быть миротворцем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Все мнения
О проекте