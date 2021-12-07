Мосгосэкспертиза утвердила более 50 проектов домов для реновации с начала года

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Россия, Москва, Восточный административный округ Карта всех событий

С начала 2021 года в Москве утверждено 52 проекта домов для программы реновации жилья. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили в пресс-службе городского комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Как уточнили в пресс-службе, 11 проектов было согласовано в Восточном административном округе (ВАО), девять — в Северо-Восточном административном округе (СВАО) и восемь — в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО). Кроме того, семь комплектов проектной документации получили одобрение в Северном административном округе (САО), шесть — в Южном административном округе (ЮАО). Также по пять положительных заключений относятся к проектам на западе и юго-западе столицы, еще один расположен на северо-западе Москвы.

Также в ведомстве отметили, что эксперты Мосгосэкспертизы проверяют документацию на соответствие федеральному и региональному законодательству, сводам правил по проектированию и строительству, а также на соответствие градостроительным нормам и стандартам Москвы, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин сообщил, что с момента запуска программы реновации в Западном административном округе Москвы (ЗАО) 48 нежилых помещений используются для размещения объектов торгово-бытового назначения и предприятий малого и среднего бизнеса. Он также напомнил, что нежилые помещения предоставляются заявителям по договору аренды или реализуются в собственность через аукционы.