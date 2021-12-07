Врач объяснил, почему гомеопатия до сих пор популярна

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Врач — гигиенист-эпидемиолог Николай Дубинин заявил, что нестандартные методы лечения, такие как гомеопатия, становятся популярны у людей по нескольким причинам.

Он отметил, что некоторые люди сомневаются в эффективности классической медицины, боятся воздействия химических составляющих препаратов на организм и различных побочных эффектов. Также их пугают врачебные ошибки.

— Пример гомеопатии прекрасно иллюстрирует, как даже самое антинаучное явление может превратиться в целую индустрию, — отметил он в комментарии argumenti.ru.

По словам врача, реальных доказательств того, что гомеопатические средства помогают, в медицине тоже нет. Но и навредить они неспособны, так как в гранулах или растворах после многократного разведения не остается действующего препарата.

Вред такие препараты могут нанести только в том случае, если человек полностью переходит на них и перестает пить настоящие лекарственные препараты.

До этого диетолог Елена Соломатина рассказала, чем опасна передозировка витаминов. Например, чрезмерно большое количество витамина С способно спровоцировать аллергические реакции.