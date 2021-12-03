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«Может привести к онкологии»: чем опасна передозировка витаминов

Игорь Синельников

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Общество
«Может привести к онкологии»: чем опасна передозировка витаминов
Фото: Pexels

Переизбыток витаминов может быть чреват различными неприятными симптомами. Например, чрезмерно большое количество витамина С способно спровоцировать аллергические реакции, а при регулярном приеме возможно возникновение камней в почках. С особой осторожностью витамины нужно принимать беременным. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, чаще всего передозировка происходит искусственно: люди самостоятельно принимают решение употреблять синтетические витамины, чтобы решить какие-то проблемы со здоровьем.

— Они делают это с разными целями. Многие боятся авитаминоза, хотя такого не бывает практически в наших условиях. Некоторые пытаются с помощью витаминов победить состояние усталости и раздражительности, повысить работоспособность. Кто-то принимает профилактически, чтобы избежать каких-то вирусов. И таким образом бывает, что люди вызывают передозировку, — рассказала эксперт.

При этом диетолог подчеркнула, что с серьезным недостатком витаминов люди сейчас сталкиваются редко. Раньше эта проблема возникала, например, у моряков: из-за ограниченного рациона они испытывали нехватку витамина C. В результате моряки заболевали цингой, в числе симптомов которой — кровоточивость десен и выпадение зубов.

В современных условиях передозировка витаминов (в частности, того же витамина C) — более частое явление, чем их недостаток, заметила собеседница «ВМ».

— Если съесть слишком много синтетического витамина C, он может спровоцировать крапивницу и аллергические реакции. Если регулярно принимать, может вызвать камни в почках. Они не смогут нормально выполнить очищающую функцию, начнут проявляться симптомы интоксикации, — предупредила диетолог.

Соломатина обратила внимание, что к интоксикации способна привести и передозировка витаминов E, D и A. Их переизбыток оказывает сильное воздействие на печень: может появиться слабость, усталость и спутанность сознания.

Переизбыток витамина D также может привести к различным проблемам, предупредила собеседница «ВМ».

— Тоже будут проблемы со стороны печени, может быть тошнота, головокружения, мелькание «мушек» перед глазами, спутанность сознания. Компенсаторно может быть рвота, у некоторых — запор, — отметила эксперт.

Специалист обратила внимание на то, что витамины с осторожностью нужно принимать при беременности. Тот же витамин D положительно сказывается на формировании скелета ребенка, однако при переизбытке может только навредить. Переизбыток витамина E даже способен привести к выкидышу.

Аккуратнее стоит быть и с витамином A, заметила Соломатина.

— Он является антиоксидантом и предохраняет от онкологии, но его передозировка может, наоборот, привести к онкологии. По сути, в общем, это касается любых витаминов, потому что так или иначе каждый может навредить по-своему, — объяснила специалист.

Эксперт заметила, что витамин K отвечает за свертываемость крови, поэтому в слишком высоких дозах способен привести к повышенной потливости и жару.

По словам специалиста, отказ от сдачи анализов перед приемом витаминов приводит к неблагоприятным последствиям.

— При переизбытке какого-то минерала или витамина бывает, что организм уже изначально имеет некие нарушения, о которых мы не знаем. У нас не принято сдавать анализы, определять по волосам недостаток какого-то витамина: это достаточно дорого и не входит в страховку. Поэтому люди не задумываются, когда чувствуют некую усталость, ухудшение памяти, понижение аппетита. И просто начинают принимать витамины в профилактических целях. В конечном итоге может возникнуть дисбаланс в организме, — предупредила Соломатина.

Перед приемом любых витаминов стоит обратиться к специалисту, рекомендовала диетолог. Соломатина подчеркнула, что особого внимания требуют моновитамины.

— Это как лекарство. Нужно четко знать, что есть недостаток витамина, и понимать, почему он произошел. Если человек питается нормально и не испытывает дефицит каких-то продуктов, нужно разбираться, почему тот или иной витамин не усваивается, искать причину и только тогда корректировать питанием или приемом дополнительных витаминов либо использовать монопрепараты, — заключила диетолог.

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