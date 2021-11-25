Витамин K: зачем он нужен и как распознать его дефицит

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Витамин К необходим для исправной работы человеческого организма. В каких продуктах содержится этот компонент и кому грозит его дефицит, «Вечерняя Москва» узнала в беседе с врачом-терапевтом Татьяной Романенко.

Зачем организму витамин K?

По словам специалиста, витамин K необходим человеку для нормализации работы двух процессов: свертывания крови и минерализации костной ткани. Указанный компонент существует в двух формах: K1 и K2.

— К1 содержится в продуктах растительного и животного происхождения. Это основная форма витамина K, поступающая в организм вместе с пищей. Вторая форма — витамин K2. Он, в отличие от первого, не поступает в организм извне, а вырабатывается в кишечнике под воздействием микрофлоры. В подвздошной кишке желчные кислоты способствуют всасыванию обеих форм витамина К. Они запасаются печенью, а затем легко мобилизуются и расходуются на все нужды организма, — объяснила врач.

Как витамин К поступает в организм?

Витамин К является жирорастворимым, отметила Романенко. В основном он поступает в организм вместе с продуктами, содержащими жиры.

— Витамин содержится в продуктах растительного и животного происхождения. Его содержание высоко в зеленых овощах и растительных маслах. Обычно дефицит этого витамина в организме встречается достаточно редко, — уточнила терапевт.

Брокколи, шпинат, капуста, молоко, творог — все эти продукты содержат указанный витамин.

Дефицит витамина K: как распознать

Проблему нехватки витамина К нельзя назвать распространенной, сообщила Романенко. И все же существуют категории людей, подверженных его дефициту.

— На склонность к дефициту витамина K влияет пожилой возраст и менопауза у женщин. С течением времени запасы K1 могут истощаться. Имеют значение и генетические особенности. Так, встречаются люди с определенными мутациями. Метаболизм витамина К у них идет медленнее, чем должен. Повышаются риски возникновения проблем со свертыванием крови, — рассказала собеседница «ВМ».

Среди симптомов дефицита витамина K — повышенная кровоточивость. Частые носовые кровотечения, рецидивирующие маточные кровотечения, поверхностные кровоизлияния на коже, избыточные послеоперационные кровотечения — все эти особенности могут свидетельствовать о проблеме.

— Бывают ситуации, когда человеку удаляют зуб, а место поражения тканей кровоточит еще достаточно долго. Или же вы незначительно ударились, а на месте удара образовался значительный кровоподтек. Все это — поводы подумать о том, не связана ли проблема с дефицитом витамина, — посоветовала Романенко.

Правда ли, что витамины K и D нужно принимать в комплексе?

По словам эксперта, комплексное употребление витаминов K и D сейчас является «модным». Однако практическая польза такой системы не доказана, считает врач.

— Это одна из модных фишек, доказательный базы у которой пока нет. И витамин D, и витамин K являются жирорастворимыми. Первый часто встречается в дефиците, а с витамином К ситуация обстоит более благополучно. Его природный источник более распространен. Если у человека нет патологии кишечника и К2 производится исправно, то недостаток этого витамина возникает редко. Так что пейте витамин D, а К можно проверить, если есть подозрения о его дефиците, — высказалась Романенко.