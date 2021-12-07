Минтруд подготовил предложения о компенсации инфляции для пенсионеров

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Министерство труда России разработало предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для лиц старшего возраста. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщил министр труда РФ Антон Котяков.

По его словам, принятым бюджетом предусматривается индексация пенсий на 5,9 процента, однако инфляция по итогам года будет выше.

— Сейчас в рамках дополнительного поручения со стороны президента о необходимости предоставления вариантов дополнительной компенсации высокой инфляции мы также подготовили свои предложения. В ближайшее время, я думаю, что будут приняты соответствующие решения, — цитирует главу ведомства РИА Новости.

7 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете на следующий год, а также на плановый период 2023–2024 годов. Так, доходы российского бюджета в следующем году составят 25,021 триллиона рублей, в 2023 году — 25,5 триллиона рублей, а в 2024-м — 25,8 триллиона. Расходы составят 23,6, 25,2 и 26,3 триллиона рублей соответственно. Уточняется, что в ближайшие два года бюджет РФ будет профицитным.

В октябре Путин назвал повышение доходов граждан базовой задачей. Он сообщил, что существуют три главных приоритета в проекте федерального бюджета. В их число вошли социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение. С 2022 года, по замыслу президента, необходимо перейти на индексацию материнского капитала и других социальных выплат по фактической инфляции. Для реализации этих целей есть достаточно средств в бюджете, уточнил он.