Путин подписал закон о бюджете на 2022 год и на плановый период до 2024 года

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете на следующий год, а также на плановый период 2023–2024 годов. Соответствующий документ опубликовали во вторник, 7 декабря, на официальном портале правовой информации.

— Утвердить основные характеристики федерального бюджета на 2022 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта в размере 133 328 миллиардов рублей и уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года), — говорится в документе.

Так, доходы российского бюджета в следующем году составят 25,021 триллиона рублей, в 2023 году — 25,5 триллиона рублей, а в 2024-м — 25,8 триллиона.

Расходы составят 23,6, 25,2 и 26,3 триллиона рублей соответственно.

Уточняется, что в ближайшие два года бюджет РФ будет профицитным.

На реализацию нацпроектов в следующем году планируется потратить 2,74 триллиона рублей, а в последующие годы — 2,88 и 2,98 триллиона, следует из документа.

6 декабря Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 890 рублей в 2022 году. Закон вступит в силу с 1 января следующего года.