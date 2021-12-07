Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин подписал закон о бюджете на 2022 год и на плановый период до 2024 года

Полина Долганова

Общество
Путин подписал закон о бюджете на 2022 год и на плановый период до 2024 года
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете на следующий год, а также на плановый период 2023–2024 годов. Соответствующий документ опубликовали во вторник, 7 декабря, на официальном портале правовой информации.

— Утвердить основные характеристики федерального бюджета на 2022 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта в размере 133 328 миллиардов рублей и уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года), — говорится в документе.

Так, доходы российского бюджета в следующем году составят 25,021 триллиона рублей, в 2023 году — 25,5 триллиона рублей, а в 2024-м — 25,8 триллиона.

Расходы составят 23,6, 25,2 и 26,3 триллиона рублей соответственно.

Уточняется, что в ближайшие два года бюджет РФ будет профицитным.

На реализацию нацпроектов в следующем году планируется потратить 2,74 триллиона рублей, а в последующие годы — 2,88 и 2,98 триллиона, следует из документа.

6 декабря Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 890 рублей в 2022 году. Закон вступит в силу с 1 января следующего года.

Читайте также:
Бюджет Владимир Путин Законы
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Эрдогану быть миротворцем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Все мнения
О проекте