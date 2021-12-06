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Путин подписал закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей в 2022 году

Полина Долганова

Общество
Путин подписал закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей в 2022 году
Фото: Администрация президента РФ

Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 890 рублей в 2022 году. Соответствующий документ в понедельник, 6 декабря, появился на официальном сайте правовой информации.

Закон вступит в силу с 1 января следующего года.

24 ноября Госдума приняла в третьем чтении законопроект об увеличении МРОТ с января 2022 года до 13 890 рублей. Изначальная редакция документа предполагала рост МРОТ до 13 617 рублей, но ко второму чтению президент России Владимир Путин предложил поправку с повышением показателя. Финансовое обеспечение поправки предусмотрено в проекте федерального бюджета до 2024 года.

1 декабря Совфед одобрил изменения в законодательство, обеспечивающие увеличение прожиточного минимума в 2022 году.

Величина показателя в 2022 году установлена в размере 12 654 рублей. Для трудоспособного населения она составит 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

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