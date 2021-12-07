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Чубайс предсказал масштабные изменения в российской экономике в ближайшие 30 лет

Полина Долганова

Экономика
Чубайс предсказал масштабные изменения в российской экономике в ближайшие 30 лет
Фото: roscongress / Евгений Реутов

В ближайшие 30 лет экономика России пройдет масштабные трансформации. Такое мнение во вторник, 7 декабря, выразил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, выступая на форуме «Открытые инновации».

— Я считаю, что мы сейчас находимся в одном шаге от начала точно такого же по масштабу процесса, только не в информации, а в энергии, — цитирует Чубайса РИА Новости.

По его словам, в ближайшие 10 лет в этой сфере изменятся базовые принципы. Изменения также коснутся строительства, транспорта, промышленности и других секторов.

Чубайс отметил, что изменения будут ощутимы для каждого человека в стране, а также для каждого предприятия.

— У всех есть энергетика, но в России это не просто один из секторов, это позвоночный столб национальной экономики: 20 процентов ВВП, 40 процентов доходов федерального бюджета, 60 процентов экспорта. Это вообще серьезно, — подчеркнул Чубайс.

Рост ВВП страны по итогам года составит до 4,7 процента. Об этом заявил президент России Владимир Путин 12 ноября. Это не самый высокий прирост в регионе, но для экономики России «вполне хороший» показатель, уточнил он. Последние прогнозы демонстрируют, что прирост мирового ВВП по итогам текущего года составит 5,9 процента.

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