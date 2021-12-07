Мемориальную доску летчику Ивану Злыденному установили в столице

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Россия, Москва, Ленинский проспект, 90 Карта всех событий

Торжественное открытие мемориальной доски Герою Советского Союза гвардии полковнику летчику Ивану Злыденному прошло в Москве. Об этом 7 декабря рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Доска была установлена на фасаде дома № 90 на Ленинском проспекте, где Злыденный прожил с 1975 по 2017 год. Доску изготовили скульпторы Игорь Бурганов, Владислав Бушмин и архитектор Василий Перфильев. Инициаторами установки мемориала стали совет ветеранов Ломоносовского района Юго-Западного административного округа Москвы и общественная организация «Клуб героев Советского Союза, героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области».

— Открытие каждой мемориальной доски — всегда особенное событие. Сегодня в столице увековечили память Ивана Злыденного — выдающегося летчика, прошедшего Великую Отечественную войну и удостоенного звания Героя Советского Союза, — передает слова Емельянова официальный сайт мэра Москвы.

Иван Злыденный родился в 1919 году в Оренбургской области. В 21 год он окончил Чкаловское военное авиационное училище. С июля 1941 года воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Всего за годы войны летчик совершил 168 боевых вылетов. В 1944 году он был удостоен звания Героя Советского Союза.

Днем ранее, 6 декабря, Алексей Емельянов сообщил, что столичный департамент культурного наследия утвердил проект работ по реставрации памятника конструктору вертолетов Михаилу Милю в районе Выхино-Жулебино. Памятник будет отреставрирован в 2022–2023 годах.