Памятник конструктору Михаилу Милю отреставрируют на юго-востоке Москвы

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Выхино-Жулебино Карта всех событий

Столичный Департамент культурного наследия утвердил проект работ по реставрации памятника конструктору вертолетов Михаилу Милю в районе Выхино-Жулебино. Памятник будет отреставрирован в 2022–2023 годах. Об этом 6 декабря рассказал глава департамента Алексей Емельянов.

— Департамент культурного наследия запланировал ремонт бюста Михаила Миля, выдающегося советского ученого и конструктора. Будет проведена расчистка монумента и устранение всех дефектов как на самом бюсте, так и на постаменте, — заявил Емельянов.

Специалисты промоют бюст, посвятительную табличку и постамент со специальными средствами. Они заменят плиты на площадке вокруг памятника и очистят бронзу и покрытие из патины. Затем планируется заделать и загерметизировать швы, а в завершение покрыть памятник защитными составами на основе воска.

Памятник конструктору был открыт 3 декабря 2009 года в честь 100-летия со дня его рождения. Автором бронзового бюста стал скульптор Александр Рожников. Возле памятника находится одно из самых известных творений Михаила Миля — вертолет Ми-2, передает официальный сайт мэра Москвы.

29 ноября стало известно, что с начала 2021 года в Москве отреставрировали 660 произведений искусства из Третьяковской галереи.

До этого генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала, что скульптура Иосифа Чайкина «Футболисты» открылась в Новой Третьяковке после реставрации.