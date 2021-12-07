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«Ко мне не приходили»: Клара Новикова рассказала об обиде на родителей

Анна Михалюк

Общество
«Ко мне не приходили»: Клара Новикова рассказала об обиде на родителей
Фото: Youtube / Скажи Гордеевой

Народная артистка РФ Клара Новикова рассказала о своих отношениях с родителями. В детстве она занималась в театральном кружке. На отчетных концертах родители учеников всегда были в первых рядах, чтобы поддержать своих чад, однако родители Клары Новиковой на такие мероприятия не ходили.

— Мои папа и мама ни разу не пришли ни на одно мое выступление. Мы устраивали концерты, выходили на сцену с Чеховым, с Буниным, с Маяковским. И родители всегда были в зале, чтобы погордиться своими детьми. А мои не приходили. Папа не хотел, а мама всегда была занята, как она говорила. Я обижалась. Мне хотелось, чтобы мои родители видели меня. Ко всем приходили, ко всем! Даже к этому несчастному Толе Тоненбауму «пришкрябывала» какая-то бабушка, чтобы послушать. А ко мне не приходили, — рассказала Клара Новикова в интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой».

Став знаменитой, артистка купила своим родителям небольшую квартиру в Москве, чтобы они переехали в нее из Киева. После сообщения о переезде мать Клары Новиковой скончалась в тот же вечер, а отец наотрез отказался переезжать в незнакомый город.

— Что я там делать буду? Мамы нет. Я спускаюсь в магазин в Киеве — и мне дадут покушать. А тут кого я знаю? — процитировала Новикова своего отца.

20 лет назад артистка пережила рак. Она рассказала, как ей удалось справиться с заболеванием.

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