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Посвященная 80-летию Московской битвы онлайн-конференция пройдет на ВДНХ

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Битва за Москву
Город
Посвященная 80-летию Московской битвы онлайн-конференция пройдет на ВДНХ
Фото: Наум Грановский / ТАСС
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В павильоне № 57 «Россия — моя история» на ВДНХ 10 декабря пройдет научно-практическая онлайн-конференция «Мы беспощадный путь к Берлину открыли Битвой за Москву». Мероприятие посвящено 80-летию Московской битвы.

Организатором конференции выступает Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы. В ней примут участие ученые-историки и представители военно-исторических объединений, поискового движения Москвы.

Отмечается, что онлайн-конференция будет состоять из двух частей: выступления спикеров с докладом по общей тематике «Мы беспощадный путь к Берлину открыли Битвой за Москву» и выступления в формате паблик-тока по общей тематике «Битва за Москву глазами практиков».

3 декабря сообщалось, что Минобороны обнародовало секретные документы о спецоперации советских военных инженеров по искусственному затоплению территорий, что помешало немецким войскам окружить Москву зимой 1941 года. Подробности этой уникальной операции раскрывает впервые представленный россиянам рассекреченный план командования Западного фронта.

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