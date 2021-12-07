Столичная пенсионерка лишилась 3,5 миллиона рублей, установив приложение на смартфон

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Пожилая жительница Москвы стала жертвой телефонных мошенников и лишилась крупной суммы денег. Об этом во вторник, 7 декабря, «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

В полицию обратилась 63-летняя пенсионерка. Она рассказала, что еще в ноябре ей на телефон позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником службы безопасности и убедил женщину установить на мобильный телефон приложение.

Москвичка последовала рекомендации мужчины, после чего с банковской карты исчезли 3,5 миллиона рублей.

По данному факту следствие возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество».

Накануне стало известно, что в полицию обратилась 29-летняя москвичка, работающая юристом. Она рассказала, что в середине июля ей позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник заявил, что ее деньги находятся в опасности. Под этим предлогом он выманил у своей жертвы реквизиты банковской карты.

Спустя некоторое время со счета юриста пропал один миллион рублей.