Миллион рублей украли телефонные мошенники у московского юриста

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Московский юрист стала жертвой телефонного мошенничества и лишилась одного миллиона рублей. Об этом в понедельник, 6 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратилась 29-летняя москвичка, работающая юристом. Она рассказала, что в середине июля ей позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка, в котором она хранит деньги. Аферист заявил, что ее деньги находятся в опасности. Под этим предлогом он выманил у своей жертвы реквизиты банковской карты.

Спустя некоторые время со счета юриста пропал один миллион рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

На прошлой неделе в Павловском Посаде полицейские задержали ранее судимого 21-летнего жителя Архангельской области, который подозревается в интернет-мошенничестве. Он обокрал мужчину, представившись продавцом колес. Для прикрытия злоумышленник использовал номера телефона своей бабушки.

До этого сообщалось, что в Казани полиция задержала телефонных мошенников, которые подозреваются в хищении свыше 700 тысяч рублей у московских пенсионеров.