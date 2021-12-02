Интернет-мошенник обокрал мужчину с помощью номера своей бабушки

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Россия, Московская область, Павловский Посад Карта всех событий

В Павловском Посаде полицейские задержали ранее судимого 21-летнего жителя Архангельской области, который подозревается в интернет-мошенничестве. Об этом в четверг, 2 декабря, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, подозреваемый нашел в Сети объявление о продаже автомобильных колес. Затем он связался с продавцом, и заявил, что готов купить товар через сервис безопасной сделки. При этом ссылку на этот сервис злоумышленник прислал продавцу в мессенджер.

Продавец колес перешел по ссылке, которая вела на подложный сайт. Там потерпевший внес реквизиты своей банковской карты. После этого с его счета списалось 20 тысяч рублей. Обманутый мужчина обратился в полицию.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и по месту проживания задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния, — рассказала Петрова.

Также она добавила, что злоумышленник при совершении преступления использовал номер телефона, зарегистрированный на его бабушку.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

До этого сообщалось, что в Казани полиция задержала телефонных мошенников, которые подозреваются в хищении свыше 700 тысяч рублей у московских пенсионеров.