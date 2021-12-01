Обкрадывавших московских пенсионеров мошенников задержали в Казани

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Казани полиция задержала телефонных мошенников, которые подозреваются в хищении свыше 700 тысяч рублей у московских пенсионеров. Об этом в среду, 1 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, жертвами злоумышленников стали пожилые жители столичного района Коньково. Подозреваемые звонили пенсионерам и выдавали себя за их близких родственников, которые якобы попали в беду. Для решения проблем «родственникам» срочно требовались деньги, которые испуганные пожилые москвичи передавали через обычных курьеров.

В нескольких случаях аферистам не удавалось довести свой план до конца. Так, иногда курьеры замечали неладное и обращались в полицию.

Тем не менее от рук злоумышленников пострадали шестеро пенсионеров в возрасте от 81 до 89 лет. У них похитили более 700 тысяч рублей.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых на территории города Казани. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — заключила Волк.

В отношении подозреваемых возбужденно уголовное дело по статье «Мошенничество».

До этого сообщалось, что в Белгородской области полиция задержала выходца одной из стран ближнего зарубежья, который подозревается в пяти случаях телефонного мошенничества на территории Подмосковья.