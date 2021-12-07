Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МВД: Открывшего стрельбу в столичном МФЦ задержал сотрудник полиции по вопросам миграции

Илья Ашуров

Происшествия
МВД: Открывшего стрельбу в столичном МФЦ задержал сотрудник полиции по вопросам миграции
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
1-й Новокузьминской улице Карта всех событий

В Москве сотрудник подразделения по вопросам миграции задержал злоумышленника, открывшего стрельбу в помещении МФЦ. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, сотрудник подразделения УВМ ГУ МВД России сумел догнать и обезвредить нападавшего, которым оказался 45-летний житель столицы.

По данным Telegram-канала «112», нападавший приехал в МФЦ на велосипеде с мотором. Когда он вошел в помещение центра, его сразу же попросили надеть маску в целях соблюдения эпидемиологических норм. Злоумышленник отказался, а затем открыл огонь из пневматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами.

Стрельба в МФЦ

В центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице неизвестный открыл стрельбу. В результате трагедии погибли два человека и еще трое пострадали.

— В МФЦ «Рязанский» произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым, — написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети Twitter.

Читайте также:
Задержания МВД Оружие
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Эрдогану быть миротворцем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Все мнения
О проекте