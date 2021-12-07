МВД: Открывшего стрельбу в столичном МФЦ задержал сотрудник полиции по вопросам миграции

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

1-й Новокузьминской улице Карта всех событий

В Москве сотрудник подразделения по вопросам миграции задержал злоумышленника, открывшего стрельбу в помещении МФЦ. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, сотрудник подразделения УВМ ГУ МВД России сумел догнать и обезвредить нападавшего, которым оказался 45-летний житель столицы.

По данным Telegram-канала «112», нападавший приехал в МФЦ на велосипеде с мотором. Когда он вошел в помещение центра, его сразу же попросили надеть маску в целях соблюдения эпидемиологических норм. Злоумышленник отказался, а затем открыл огонь из пневматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами.

Стрельба в МФЦ

В центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице неизвестный открыл стрельбу. В результате трагедии погибли два человека и еще трое пострадали.

— В МФЦ «Рязанский» произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым, — написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети Twitter.