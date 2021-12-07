Мишустин рассказал о росте новых случаев COVID-19 в 11 регионах РФ на прошлой неделе

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Эпидемиологическая ситуация в России остается непростой. Так, на прошлой неделе в 11 регионах страны зафиксировали рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник, 7 декабря, на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что властям следует подготовиться к любым сценариям развития новой мутации вируса «омикрон», который уже выявлен во многих странах мира.

— Ситуация с заболеваемостью ковидом в целом по стране остается напряженной. По итогам прошлой недели рост заболеваемости отмечен в 11 регионах, — сказал Мишустин.

Также премьер-министр добавил, что правительство уже начало разработку обновленного плана действий в связи с распространением нового штамма инфекции.

— По поручению президента правительство завершает подготовку обновленного плана действий. Он направлен на предотвращение распространения нового штамма вируса, включает не только санитарно-эпидемиологические меры, но и комплексные решения для защиты здоровья граждан, — уточнил он.

Михаил Мишустин заключил, что для эффективной борьбы с пандемией необходимо снизить темпы проникновения заболевания в Россию.

— Также повысить объемы производства тест-систем для диагностики и раннего выявления этой инфекции, — цитирует ТАСС его слова.

6 декабря первые два случая заболевания штаммом коронавируса «омикрон» зафиксировали в РФ. Положительные ПЦР-тесты сдали два россиянина, прилетевшие из ЮАР.