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Следственный комитет возбудил дело о стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Следственный комитет возбудил дело о стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
1-й Новокузьминской улице Карта всех событий

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы. Об этом во вторник, 7 декабря, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, следственная группа уже выехала на место.

В свою очередь руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила «ВМ», что ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Видео: Прокуратура Москвы

— Заместитель прокурора Юго-Восточного административного округа Михаил Сухарев и исполняющий обязанности Кузьминского межрайонного прокурора Игорь Саватеев координируют действия правоохранительных органов на месте происшествия, — заключила Нефедова.

В пресс-службе МВД России сообщили, что сотрудник подразделения УВМ ГУ МВД России сумел догнать и обезвредить нападавшего, которым оказался 45-летний житель столицы.

— Задержанный доставляется в отдел полиции, — заключили в пресс-службе ведомства.

Стрельба в МФЦ

В центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице неизвестный открыл стрельбу. В результате трагедии погибли два человека и еще трое пострадали.

— В МФЦ «Рязанский» произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым, — написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети Twitter.

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