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Северо-Восточная хорда улучшит транспортную ситуацию в Москве

Анастасия Колоскова

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Северо-Восточная хорда улучшит транспортную ситуацию в Москве
открытие свх собянин

Подходит к концу строительство Северо-Восточной хорды (СВХ). Готовность бессветофорной магистрали, которая напрямую свяжет север, восток и юго-восток Москвы, оценивается в 82 процента.

К настоящему времени построены восемь из 11 участков магистрали общей протяженностью 98,6 километра, в том числе 63 эстакады (33,5 километра), один тоннель (480 метров), три моста (204 метра), пять путепроводов (915 метров) и 15 пешеходных переходов.

В настоящее время специалист ведут работы на участках: от Дмитровского до Ярославского шоссе и от Лухмановской улицы до Зенинского шоссе. Первый из них обеспечит дополнительную поперечную связь между «вылетными» магистралями Северного и Северо-Восточного административных округов города Москвы (Дмитровским, Алтуфьевским и Ярославским шоссе), второй позволит организовать бессветофорное движение от МКАД до населенных пунктов Московской области.

СВХ пройдет от трассы М11 Москва — Санкт-Петербург до Косинской эстакады (развязки на пересечении МКАД с магистралью Вешняки — Люберцы) и далее за МКАД — до строящейся трассы М12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Кроме того, идет работа над проектом отрезка СВХ с мостом через реку Пехорку, чтобы соединить магистраль с автомобильной дорогой Москва — Нижний Новгород — Казань. На данных объектах общая протяженность дорог составит порядка 5 километров. Их строительство должно завершиться до конца 2023 года.

Значение СВХ для города

Магистраль свяжет между собой крупные автомобильные дороги: МКАД, шоссе Энтузиастов, Щелковское, Измайловское, Открытое, Алтуфьевское, Ярославское и Дмитровское шоссе. Хорда позволит выехать на 15 крупных улиц — Сельскохозяйственную, Фестивальную, Амурскую, Щербаковскую, Березовую аллею, в 3-й Нижнелихоборский проезд и другие.

СВХ обеспечит диагональную связь между севером, северо-востоком, востоком и юго-востоком Москвы, снизив транспортную нагрузку на центр города, Третье транспортное кольцо (ТТК), МКАД и вылетные магистрали.

Магистраль пройдет через 26 районов Москвы и 10 промзон, дав последним новые возможности для развития. Также СВХ обеспечит подъезд к 12 транспортно-пересадочным узлам, 21 станции метро и МЦК, а также к платформам МЦД-1 и будущего МЦД-3.

Уже открывшиеся для автомобилистов участки заметно преобразили близлежащие районы.

Так, на севере водителям не требуется выезжать на кольцевую автодорогу для перемещения между районами Ховрино, Головинский и Западное Дегунино. Это уменьшило транспортную нагрузку на Большую Академическую улицу, Дмитровское и Коровинское шоссе и улучшило ситуацию в соседних районах.

От юго-восточного участка МКАД хорду довели до Открытого шоссе. Благодаря этому автомобилистам стало проще перемещаться между ВАО и ЮВАО. Открытие шестиполосной эстакады на участке Северо-Восточной хорды от станции МЦК Ботанический Сад до Сельскохозяйственной улицы заметно улучшило транспортную ситуацию между проспектом Мира (Ярославское шоссе) и транспортной связкой на пересечении с Северо-Западной хордой. Теперь водителям не нужно проезжать через проезд Серебрякова, Снежную улицу и улицу Вильгельма Пика.

Также открыто движение по наземному участку главной дороги СВХ от проезда Нансена до Березовой аллеи протяженностью один километр и подземный пешеходный переход в районе здания по адресу: Сигнальный проезд, дом 16, строение 1.

5 декабря мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что Северо-Восточная хорда (СВХ) полностью будет запущена в августе или ко Дню города. По словам мэра, до соединения двух разрозненных участков СВХ, Алтуфьевского и проспекта Мира, осталось еще пять километров. Это, утверждает Сергей Собянин, может занять еще около полугода.

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