Риелтор объяснил, кому будет сложно снять квартиру в Москве

Фото: pixabay.com

ЦИАН запретил сдавать в аренду жилье «только славянам». Новые правила заработают с февраля 2022 года. Теперь писать в объявлениях формулировки, которые содержат прямую или косвенную дискриминацию по расовым или этическим признакам, нельзя.

Александр Харыбин, риелтор, блогер в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, кому охотнее сдают квартиры и как нужно общаться с арендодателем, чтобы он выбрал в качестве жильцов именно вас.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Кому сегодня сложно снять квартиру в столице

— Россия — это многонациональное государство, и мы должны уважать друг друга. Многие собственники не готовы по тем или иным причинам рассматривать жильцов с Кавказа и из ближнего зарубежья: кто-то из них после заключения договора живет в квартире толпой, кто-то проявляет агрессию. Такие ситуации существуют, и по закону человек имеет право выбирать, кому сдавать жилье, — сказал эксперт.

Он объясняет, что первый этап, на котором отсеивается большой поток арендаторов — телефонный разговор. Риелторы узнают, откуда приехал человек, и в связи с предпочтениями своего клиента некоторым из них отказывают.

— Мы задаем вопрос, откуда человек, спрашиваем его имя. Но если арендатор — интеллигентный, то владелец квартиры может пойти на уступки.

По его словам, наниматель защищен законом лучше собственника и выгнать его из квартиры можно только по суду. Поэтому хозяева квартир внимательно относятся к выбору временных жильцов, стараясь себя обезопасить.

Жители 18 домов переехали по программе реновации на северо-востоке Москвы.