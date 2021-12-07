Попова призвала возвращающихся из-за границы россиян повторно сдавать тесты на COVID-19

Фото: Пресс-служба Совфеда

Возвращающимся из-за границы гражданам России необходимо повторно сдавать тесты на коронавирусную инфекцию. Такое мнение выразила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 7 декабря, на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ.

Она объяснила, что такая мера нужна потому, что в первые сутки результаты тестирования практически никогда не бывают положительными.

— Люди, которых мы встречаем, в первые сутки практически не показывают положительных тестов. И только начиная со вторых и далее суток появляются два, шесть, восемь человек, которые прибавляются к общему числу госпитализированных на сегодняшний день, или людей с положительным тестом, или с симптомами ОРВИ, — заявила Попова.

Глава ведомства также призвала россиян проявлять ответственность к своему здоровью и здоровью окружающих. По ее словам, в случае отрицательного первого теста лучше сдать его повторно и убедиться в результате. В особенности это актуально в период распространения новой агрессивной мутации коронавируса «омикрон».

— Люди, возвращающиеся из-за рубежа, а это уже почти 50 стран, как сегодня было сказано, могут привезти в страну новый штамм коронавируса, — цитирует ТАСС ее слова.

6 декабря первые два случая заболевания штаммом коронавируса «омикрон» зафиксировали в РФ. Положительные ПЦР-тесты сдали два россиянина, прилетевшие из ЮАР.