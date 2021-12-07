Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Попова призвала возвращающихся из-за границы россиян повторно сдавать тесты на COVID-19

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Попова призвала возвращающихся из-за границы россиян повторно сдавать тесты на COVID-19
Фото: Пресс-служба Совфеда

Возвращающимся из-за границы гражданам России необходимо повторно сдавать тесты на коронавирусную инфекцию. Такое мнение выразила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 7 декабря, на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ.

Она объяснила, что такая мера нужна потому, что в первые сутки результаты тестирования практически никогда не бывают положительными.

— Люди, которых мы встречаем, в первые сутки практически не показывают положительных тестов. И только начиная со вторых и далее суток появляются два, шесть, восемь человек, которые прибавляются к общему числу госпитализированных на сегодняшний день, или людей с положительным тестом, или с симптомами ОРВИ, — заявила Попова.

Глава ведомства также призвала россиян проявлять ответственность к своему здоровью и здоровью окружающих. По ее словам, в случае отрицательного первого теста лучше сдать его повторно и убедиться в результате. В особенности это актуально в период распространения новой агрессивной мутации коронавируса «омикрон».

— Люди, возвращающиеся из-за рубежа, а это уже почти 50 стран, как сегодня было сказано, могут привезти в страну новый штамм коронавируса, — цитирует ТАСС ее слова.

6 декабря первые два случая заболевания штаммом коронавируса «омикрон» зафиксировали в РФ. Положительные ПЦР-тесты сдали два россиянина, прилетевшие из ЮАР.

Попова призвала возвращающихся из-за границы россиян повторно сдавать тесты на COVID-19
Читайте также:
Туризм Анна Попова Пандемия
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Эрдогану быть миротворцем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Все мнения
О проекте