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Эксперт по недвижимости назвал способ оптимизировать ежемесячный платеж по ипотеке

Ирина Игнатенко

Финансы
Эксперт по недвижимости назвал способ оптимизировать ежемесячный платеж по ипотеке
Фото: moscow-live

Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута назвал способ оптимизировать ежемесячный платеж по ипотеке.

По его словам, ипотека в ближайшее время подорожает, соответственно, ежемесячный платеж тоже вырастет. Это связано с увеличением ключевой ставки. После планового повышения ключевой ставки банки в течение двух недель полностью пересматривают ипотечные программы и корректируют ставки.

Многие могут столкнуться с тем, что ежемесячный платеж станет достаточно высоким и будет проблематично вносить нужную сумму в срок.

— Единственный выход оптимизировать ежемесячный платеж — увеличить срок ипотеки. Думаю, сейчас будут рассчитывать на максимальный срок. Если позволяет возраст — это 30 лет, — отметил Ракута в комментарии телеканалу 360.

По прогнозам, ключевую ставку поднимут до 12 процентов. Но есть и положительный момент. Исторически так сложилось: чем выше ставка по ипотеке, тем ниже стоимость квадратного метра, заявил эксперт.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила не продлевать льготную программу по ипотеке.

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