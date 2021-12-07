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Синоптики предупредили москвичей о 17-градусных морозах

Анастасия Колоскова

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Погода в Москве
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Синоптики предупредили москвичей о 17-градусных морозах
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Обильный снегопад в Москве сменят по-настоящему сильные морозы. К концу рабочей недели столбики термометров могут опуститься до отметки минус 17 градусов. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

Синоптики отметили, что снегопад в столице продолжится. Уже в ближайшие сутки в Москве заметно похолодает: в среду вечером температура воздуха опустится до минус 7–9 градусов.

Из-за направляющегося на столицу скандинавского антициклона морозы будут усиливаться. В ночь на четверг, 9 декабря, столбики термометров покажут минус 10 градусов и продолжат опускаться.

— Апогей похолодания придется на пятницу, когда в столице температура понизится до минус 15–17 градусов, а по области — до минус 20 градусов. Примерно такой же будет минимальная температура воздуха и в субботу, — говорится в сообщении.

По прогнозу специалистов, уже в воскресенье в регионе потеплеет до минус 2–4 градусов. В начале следующей недели может потеплеть еще немного, при этом местами пройдет снег.

7 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что самые высокие сугробы в Москве достигают 21 сантиметра, они были зафиксированы в районе Тушино. После 15:00 осадки трансформируются в мокрый снег, из-за чего в столице начнется гололедица.

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