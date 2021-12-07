Высота сугробов достигла 21 сантиметра в Москве из-за сильного снегопада

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Самые высокие сугробы в Москве достигают 21 сантиметра, они были зафиксированы в районе Тушино. После 15:00 осадки трансформируются в мокрый снег, из-за чего в столице начнется гололедица. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, после 15:00 температура в городе повысится до нуля.

— В Москве сейчас самые высокие сугробы в Тушине — 21 сантиметр, еще вчера было 16 сантиметров. По Москве выпало от трех до восьми миллиметров осадков, но снег пушистый и легкий, потому эти значения умножаются на десять, если мы говорим о приросте снежного покрова, — цитирует синоптика ТАСС.

Кроме того, из-за подтаивания мокрого снега утром 8 декабря в Москве будет местами сильная гололедица.

До этого в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы заявили, что в уборке снега в городе задействованы 10 тысяч единиц техники и 70 тысяч специалистов. Уточняется, что задействовано необходимое количество роторной, снегоуборочной, погрузочной и другой техники, средств малой механизации, бригад ручной уборки. Снег вывозится на снегосплавные пункты.

Из-за непогоды в Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности до 23:00 7 декабря.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что причиной рекордного снегопада стал южный циклон, насыщенный влагой.